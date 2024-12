Secondo posto in classifica dopo sei giornate e con una partita in meno per la DM 84 Cerveteri che, se domenica dovesse vincere, raggiungerebbe il Ronciglione in testa alla graduatoria. I giallorossi sognano di ritornare in Prima Categoria dopo anni di assenza, ma è ancora presto per valutarne gli obiettivi. Quattro vittorie , un pareggio e nessuna sconfitta, in casa DM l’entusiasmo è quello giusto. La squadra di Virgili è composta prevalentemente da giovani e da qualche anziano che detta tempi e sfoggia esperienza. Un mix giusto per arrivare in alto e per puntare al salto in Prima.

«Siamo alle prime battute - afferma il direttore generale Andrea Oliva - non siamo partiti per vincere il campionato, ma se ci ritroveremo a lottarci faremo qualche innesto a dicembre. La squadra ci sta regalando delle grandi soddisfazioni, anche domenica abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo impegnarci e non pensare troppo ai primi posti. Ringrazio i tifosi, a Due Casette c’è sempre molta gente, sono il nostro dodicesimo uomo in campo».

