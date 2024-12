La DM 84 Cerveteri esce da Sassacci con un pareggio. L’1-1 finale, con un gol di Arseni per i giallorossi, lascia la classifica invariata. Gli etruschi rimangono in vetta, a un punto dal Vicus Ronciglione che ha una gara in più, e a due dall’Atletico Monte Romano. I prossimi 180 minuti saranno decisivi, come i 90 minuti di domenica, perché se la DM 84 dovesse vincere e le inseguitrici dovessero pareggiare, allora i ceriti potrebbero stappare lo spumante. In casa giallorossa c'è molta prudenza, la gara di domenica contro il Formello richiamerà molto pubblico, atteso in massa sul campo di Due Casette. La formazione di Pietro Virgili ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle battistrada, che ancora sperano in un passo falso dei giallorossi, che sono attesi da due gare agevoli. Il cammino nella seconda parte di campionato, costellato da risultati positivi, ha rafforzato la convinzione di poter centrare il passaggio in Prima Categoria, traguardo che si sta avvicinando, anche se la parola d'ordine è sempre la stessa : attenzione. Nelle ultime due gare ci vuole testa e gambe, in particolare non dovranno smarrirsi per ritrovare la Prima Categoria che manda da sei stagioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA