La Dinamo Ladispoli vince il campionato regionale amatori UISP, battendo l’Arena Roma per 79-65 in una finale emozionante.

Una stagione esaltante quella che si sta concludendo per la prima società di basket ladispolana, soprattutto se pensiamo che ancora una volta, per motivi procedurali e burocratici vari, la Dinamo l’ha potuta preparare solo dai primi giorni dello scorso settembre: dopo essere arrivati in semifinale per la Serie C con la prima squadra che aveva “solo” l’obiettivo di salvarsi e che invece strada facendo si è dimostrata competitiva e tenace oltre ogni aspettativa; dopo che gli Under 14 Gold sono stati sconfitti ai quarti di finale da quella che poi sarebbe diventata la squadra Campione Regionale (il Polaris Cinecitta); dopo che gli Under 15 Gold sono usciti dai playoff solo per la differenza canestri; dopo che Under 13 e 17 in Coppa Lazio hanno interrotto entrambe ai quarti di finale quello che era un percorso fino a quel momento “netto” (tutte vittorie); dopo tutte queste piccole, grandi soddisfazioni ma allo stesso tempo anche cocenti delusioni.

Ecco che, anche quest’anno, un titolo va ad arricchire la bacheca della giovane società ladispolana del presidente Luigi Fois, ed è quello relativo al Campionato Regionale Amatori della UISP.

