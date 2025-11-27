VITERBO - Ester Biaggi, atleta viterbese di 18 anni che si allena alla Pierschool di Tarquinia, ha vinto il campionato italiano di wing foil - sport derivato da windsurf, surf e kitesurf - conquistando il primo posto nella classifica open femminile al termine delle cinque tappe disputate in tutta Italia. «Gara dopo gara- commenta Biaggi - ho sentito crescere la tecnica, la determinazione e la voglia di migliorarmi: qualità che mi hanno permesso di affrontare ogni sfida con grinta e maturità, fino ad arrivare alla conquista del titolo nazionale. Ringrazio la Pierschool, una delle realtà più attive nel panorama italiano degli sport acquatici, un ambiente che mi sostiene ogni giorno e che è stato fondamentale nel mio percorso sportivo». Ester Biaggi, che ha il sostegno dell'azienda italiana RRD - Roberto Ricci Designsin qualità di sponsor tecnico, si sta affermando sempre di più in una disciplina giovane come il wing foil, in fortissima crescita, che unisce vento e mare in modo naturale. Grazie a una tavola con foil e a un’ala che si tiene tra le mani, si sfrutta la forza del vento per “volare” sull’acqua. È un’attività ecosostenibile, senza motori né combustibili, che permette di vivere il mare in modo diretto, sano e rispettoso della natura.

«Oltre ai risultati, che mi danno grande soddisfazione- prosegue - ciò che mi rende davvero felice è proprio poter praticare questo sport in continua espansione». Infatti, si sta persino valutando l'ingresso del wing foil nel programma olimpico dei Giochi del 2032, un traguardo che renderebbe tale disciplina ancor più prestigiosa. «Allenarmi richiede impegno e sacrificio - conclude Ester - con molte ore in acqua, lavoro a terra e tanta costanza. A volte vento e mare non aiutano, ma è proprio in quei momenti che cresce la mia determinazione. La voglia di migliorare ogni giorno è ciò che mi spinge ad andare avanti e a puntare sempre più in alto. Questa vittoria per me è un punto di partenza: voglio continuare a imparare, crescere e ambire sempre più in alto nel mondo del wing foil. Spero che la mia esperienza possa ispirare altri ragazzi e ragazze a credere nei propri sogni, nello sport e nella vita».

