La DCL Edilizia BKL Rim ha trionfato 88-74 contro Città Futura in una sfida emozionante e ricca di colpi di scena.

Dopo un inizio equilibrato, la squadra ospite ha saputo rispondere colpo su colpo, mantenendo la calma nei momenti decisivi.

Nonostante un buon inizio di Città Futura, la DCL ha preso il comando nel finale con tiri da tre e contropiedi veloci.

Nonostante i tentativi di rimonta dei padroni di casa, la DCL ha chiuso la partita con un ampio vantaggio, conquistando così una vittoria fondamentale.

Una bella partita, nelle parole del coach Giorgio Russo si legge soddisfazione.

«Un risultato importante per noi, ci voleva questa vittoria, la seconda di fila che ci permette di continuare a sperare nei playoff. Squadra in salute, ha lottato, senza regalare nulla. La strada giusta per affrontare i prossimi cinque impegni è questa, ce la metteremo tutta per regalare una grande gioia ai tifosi. Ora, non dobbiamo fermarci, serve continuità e consapevolezza - ha concluso il coach tirrenico».

