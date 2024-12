Il successo di Civitavecchia ha galvanizzato la DCL Edilizia, impegnata alle 19.30 contro la Roma Basket. Al Pala Sorbo di Ladispoli, è annunciato il pubblico delle grandi occasioni a tifare per la squadra di Ladispoli-Cerveteri. Sicuramente la vittoria nel derby ha dato molta fiducia alla squadra, che si proietta alla sfida con tante motivazioni. Tutti a disposizione di coach Giorgio Russo, che non ha nessun indisponibile. Dopo tre gare, infatti, il bottino è di 4 punti, sebbene non sia da considerare visto che siamo alle prime battute. «Non guardo alla classifica, l'importante è avere testa, gambe e lavorare - ha detto Russo - . È chiaro che due vittorie di fila ci danno morale, ma niente voli pindarici. Siamo una squadra che deve lottare, cercare di fare del meglio per arrivare a fine campionato con un risultato importante. Per ora siamo una squadra solida, bella compatta. Ci mettiamo tutto in campo, siamo abituati a soffrire e rialzarci, e la gara di sabato non sarà facile. Ci vorrà la stessa prestazione di Civitavecchia».

