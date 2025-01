Torna al successo la DCL Edilzia che espugna il parquet della Pass Roma per 78-58, dopo una prova brillante e concreta.

Non era facile sul campo capitolino, dove è andata in scena una squadra che , con molto coraggio, ha saputo interpretare una gara perfetta. Un risultato che arriva dopo una partita in cui i tirrenici hanno dato il massimo, collezionando una bella prestazione.

Nei quattro tempi, hanno dimostrato di avere una marcia in più, rispetto ai padroni di casa.

«È una vittoria che ci consente di continuare la corsa verso i playoff. Due punti importanti, abbiamo messo in archivio la sconfitta subita in casa domenica scorsa - ha riferito Parroccini - . Devo dire che in generale è stata una prestazione del tutto positive, contro una squadra che mi aspettavo più agguerrita. Siamo stati bravi noi, abbiamo fatto bene per tutti i quattro tempi, rischiando veramente poco. Una vittoria che ci consente di rimanere nelle sfere alte della classifica, dove speriamo di rimanerci per tanto tempo - ha concluso il capitano giallonero».

