Perde la DCL Edilizia Basket Ladispoli Rim, che cede di misura sul parquet di Alfa Omega.

Finisce 87-86 per i lidensi, che strappano due punti pesanti, costringendo i tirrenici ad una resa per certi versi immeritata.

La squadra di coach Russo termina il match con l’amaro in bocca, vanificando una prestazione positiva, costellata da buone trame di gioco.

Non è la prima volta che la formazione nata dalla sinergia tra Cerveteri e Ladispoli deve cedere a pochi secondi dalla sirena, è infatti successo già in altre gare precedenti a questa.

Peccato, in effetti per quello che si è visto in campo i gialloneri meritavano di più.

Il prossimo impegno casalingo, contro Palocco, deve servire per riprendere la marcia in direzione play off dopo due sconfitte di fila, che hanno rallentato la marcia dei gialloneri.

Serve una vittoria per ritrovare serenità e consapevolezza. La formazione di Mastropietro e compagni vuole tornare subito al successo per risalire in classifica e guardare ai playoff con più fiducia.

Parziali: 24-18; 30-19; 13-29; 20-20.

Alfa Omega: Manzo 18, Di Paolo 4, Di Pasquale 15, Cefariello 19, Amon 17, Di Pietro 5, Biasini 9, Zecchinelli, Pinfildi, D'Abrosca n.e. Allenatore: Sementilli.

DCL Edilizia Basket Ladispoli Rim: Norcino 4, Trebbi 10, Nizza 13, Scascitelli 1, Galan Tesillo 10, Salomone n.e., Garbini 17, Mastropietro 5, Taraddei 3, Parlato 23. Allenatore: Russo.

