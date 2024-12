È giunto all’ottava giornata, completando quindi il secondo mese di partite, il campionato di serie C per la Comal Civitavecchia Volley Academy.

Le arancionere dovranno viaggiare fino alla volta di Paliano per affrontare alle 20 il Pallianus nel quadro del girone A.

Come già detto nelle scorse settimane, il gruppo di Alessio Pignatelli non può concedersi distrazioni, se vuole tentare l’assalto alla Lazio capolista, anche perché dall’altra parte della rete ci sarà una compagine di bassa classifica.

Le biancocelesti hanno un punto di vantaggio nei confronti di Cva, che, se tutto dovesse filare per il lato migliore, potrebbe non avere grossi problemi a uscire dal parquet con l’intera posta in tasca. In dubbio Milioni e Catanesi per un attacco influenzale, ma si spera di recuperarle in tempo.

«La classifica parla chiaro - afferma il libero Giulia Quadrani - ma nonostante questo non bisogna sottovalutare l’avversario, e soprattutto bisogna sempre giocare al massimo delle nostre capacità, senza mai perdere la lucidità. Come si suol dire, ogni partita è a sé».

La corsa per raggiungere in vetta la Lazio continua. Come fanno le tigri a rimanere concentrate, visto che l’inseguimento va avanti da inizio stagione ma ancora non si è concretizzato?

«Stiamo lavorando bene - riprende Quadrani - ma non lo facciamo per arrivare preparate alla partita contro Lazio, ma per prepararci ad ogni gara. L’attenzione rimane sempre sulla sfida della settimana».

La Comal sta continuando la propria crescita e si diverte molto quando gioca. Lo dimostrano le sperimentazioni che fate ogni volta, come già evidenziato commentando altre partite delle scorse settimane. Questo è davvero un aspetto positivo, prima ancora dei risultati.

«La squadra è giovane - conclude il libero classe 2004 - ma molto preparata e soprattutto con tanta voglia di vincere. I momenti di divertimento non mancano, ma senza perdere la concentrazione e la serietà. Per quanto mi riguarda sono molto orgogliosa di ciò che stiamo costruendo e dell’ impegno che ognuna di noi mette per il raggiungimento dell’obiettivo».

