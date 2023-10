Quattro su quattro per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C.

Alla palestra del Marconi le arancionere hanno sconfitto, senza troppi problemi, per 3-0 la Virtus Roma.

Una gara che non è stata particolarmente difficile per il sei più uno di Alessio Pignatelli, che ha potuto far ruotare anche le varie giocatrici a disposizione.

Con questo risultato le tigri continuano ad essere pronte per azzannare la testa della classifica, rimanendo sul collo delle dirette concorrenti.

Al momento il girone A dice che Lazio e Antares conducono la compagnia con 12 punti.

Dietro di una lunghezza ci sono proprio Guidozzi e compagne, che stanno ancora pagando la vittoria al tie break della prima giornata.

Il segnale chiaro è che potrebbero essere queste le formazioni che ci contenderanno i posti per accedere ai playoff da qui al termine della stagione, con un paio di possibili under dog ad inserirsi nella mischia.

E domenica ci sarà proprio la trasferta con le romane, che potrebbe già dire qualcosa di interessante anche se saremmo solo alla quinta giornata.

«Ottima prestazione - spiega coach Alessio Pignatelli della Comal Civitavecchia Volley Academy - al di là della vittoria ho visto solo cose positive. Approccio, determinazione, qualità e aggressività soprattutto in battuta hanno creato le basi per una larga vittoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA