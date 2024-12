Calice amaro nel finale di stagione, con la seconda sconfitta su due nel gironcino della semifinale playoff, per la Comal Civitavecchia Volley Academy, che termina in maniera negativa la propria avventura dopo una stagione ricca di soddisfazioni e vissuta sicuramente da protagonista.

Le arancionere hanno lasciato punti anche contro il Tor di Quinto, che si è imposto al tie break nel match del Marconi, quindi imponendosi con il risultatofinale di 3-2.

L’alchimia e l’ordinamento della partita si dimostra decisamente chiaro, nonostante non ci sia granché da spartirsi in un classico match di fine stagione tra squadre che cullano un po’ di delusione.

Nei set dispari si impongono le ragazze allenate da Alessio Pignatelli, mentre in quelli pari prevalgono le romane, ma man man che si va avanti, i parziali sono sempre più equilibrati.

Ma l'ultimo spicchio di gara finisce in mano alle ospiti, che hanno la piccola soddisfazione di chiudere seconde, mentre le tigri care a patron Viviana Marozza devono fare i conti con un playoff che non è andato affatto come era nei propositi.

