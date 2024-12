Ottava vittoria consecutiva, la quarta senza perdere nemmeno un set. La Comal Civitavecchia Volley sigilla ulteriormente il secondo posto nel girone A di serie C, sconfiggendo per 3-0 il Pallianus davanti al pubblico amico della palestra dell’istituto Marconi, nella particolare cornice del sabato sera.

Onestamente non c’è molto da dire sulla partita in sé, sempre chiavi in mano per Guidozzi e compagne, che sono tornate a schierare la formazione tipo, con l’unica assenza quella della giovanissima Mignanti, che deve fare i conti con un problema al ginocchio. Le tigri hanno chiuso la pratica in poco più di un’ora.

«Abbiamo giocato una buona partita – commenta il tecnico Alessio Pignatelli – avvicinandoci così alla quasi matematica del secondo posto. Ciò ci permetterà di iniziare un lavoro prettamente atletico di preparazione ai playoff».

La classifica vede la Comal sempre seconda in classifica a -8 dalla capolista Lazio. Sembra praticamente archiviato il discorso secondo posto, quando mancano solo cinque giornate al termine della regular season e quindi ci sono solo 15 punti a disposizione.

Ma, considerato il fatto che le squadre di bassa classifica fanno grossa fatica a strappare punti alle battistrada, l’eventualità di perdere la seconda posizione si può tranquillamente lasciare, almeno per ora, dentro il cassetto.

Intanto è ufficiale la qualificazione ai playoff, visto che i punti maturati sul quarto posto, occupato dal Sabaudia, sono 16.

Sabaudia, che, però, ha regalato una delle poche amarezze stagionale alla squadra allenata da Alessio Pignatelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA