La Comal Civitavecchia Volley supera un altro ostacolo nel campionato di serie C. Le rossonere sono andate a vincere per 3-1 a Roma contro Sempione e conquistano l'undicesima vittoria consecutiva. La gara si è rivelata per quello che sembrava alla vigilia, ovvero molto complicata.

Ma alla fine il gruppo di Alessio Pignatelli è riuscito a metterla dalla propria parte ed a portare a casa i tre punti. Ad andare in vantaggio ci hanno pensato le romane, che hanno vinto il primo set.

Poi pian piano le civitavecchiesi sono riuscite a capire i punti deboli dell'avversario e a puntare sui propri elementi di forza, potendo così ribaltare la situazione ed ottenere una vittoria senza lasciare neanche un punto per strada.

La classifica non cambia granché, nonostante questo successo, con la Comal che continua a guidare il girone B con tre punti di vantaggio nei confronti di Antares, che ha fatto bottino pieno nel suo incontro.

«È stata una partita molto complicata - dichiara il tecnico Alessio Pignatelli - contro una squadra esperta e ben messa in campo. La situazione ambientale con una palestra buia e congelata non ha agevolato la prestazione ma alla fine abbiamo portato a casa un’altra splendida vittoria. Abbiamo dovuto cambiare modo di attaccare il nostro avversario per poterla spuntare e le ragazze dopo il primo set hanno ben interpretato la gara».

©RIPRODUZIONE RISERVATA