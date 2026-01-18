Alla palestra del Marconi la Comal Civitavecchia Volley torna al successo superando con un netto 3-0 (25-16, 25-13, 25-17) la Roma 7, nel campionato di serie C femminile, girone A. Le rossonere di Alessio Pignatelli arrivavano all’appuntamento con grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di Fiumicino che aveva fatto perdere la vetta della classifica, e hanno risposto nel migliore dei modi, offrendo una prestazione convincente sia sul piano tecnico che su quello caratteriale.

Guidozzi e compagne, seconde in graduatoria e pienamente in corsa per la promozione, hanno controllato la gara fin dai primi scambi, mostrando solidità, concentrazione e una buona organizzazione di gioco. I parziali raccontano di un match mai realmente in discussione, con la Cv Volley capace di imporre il proprio ritmo e limitare le iniziative delle giallorosse capitoline, fanalino di coda del girone. Le romane hanno provato a restare agganciate alla partita, ma le civitavecchiesi sono riuscite a gestire ogni fase dell’incontro, nonostante i tanti errori al servizio.

Indicazioni positive per la Comal, che ha potuto ruotare l’organico e dare spazio anche a diverse giovani, senza abbassare l’intensità. Da sottolineare le prove di Bacci e Caponero, recentemente convocate al CQR, ulteriore segnale della crescita del gruppo e del lavoro svolto dallo staff tecnico. Una vittoria importante per le coccinelle, che riprendono la marcia e guardano con fiducia alle prossime gare, con l’obiettivo di tornare quanto prima in vetta alla classifica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA