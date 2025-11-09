La Comal Civitavecchia Volley espugna il campo della Spes Mentana vincendo 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) e conquista la quinta vittoria consecutiva nel girone A di Serie C femminile. Le rossonere civitavecchiesi, guidate da Alessio Pignatelli e capitanate da Veronica Guidozzi, hanno imposto il loro gioco fin dai primi scambi, gestendo con lucidità i momenti più delicati della partita. Le “coccinelle” hanno mostrato concretezza e compattezza, chiudendo ogni set con autorevolezza e solo il primo ha dato qualche pensiero alle civitavecchiesi. Una prestazione che conferma il buon inizio della squadra, pronta ad affrontare i prossimi scontri al vertice con fiducia e determinazione. La Comal dimostra di avere tutte le carte in regola per competere per la promozione, grazie a un gruppo affiatato e a una condizione fisica e mentale in crescita costante. Il cammino verso la vetta del girone continua, con la formazione rossonera che sembra finalmente aver trovato la sua dimensione ideale. «Abbiamo giocato una grande partita contro un avversario non banale – commenta coach Alessio Pignatelli – sono molto soddisfatto della fase break. Stiamo migliorando, bisogna continuare in questa direzione».

