Arriva anche il 26° tassello. La Comal Civitavecchia Volley ha vinto tutte e 26 le partite della regular season di serie C. Il puzzle è stato completato grazie al 3-0 dell'istituto Marconi contro Spes Mentana. La gara è stata vivace solo nel primo set, dove le rossonere hanno dovuto più volte rientrare dal -3. Ma gli altri due parziali sono stati abbastanza agevoli per il sei più uno di Alessio Pignatelli, che termina il proprio percorso con 76 punti nel carniere: Ecco il calendario playoff: debutto domenica prossima a Terracina, seconda gara sabato 24 con Tor di Quinto al Marconi. La prima classificata verrà immediatamente promossa nel campionato di serie B2, mentre le altre due formazioni del girone avranno ancora la scialuppa di salvataggio della finale playoff, prevista a giugno in campo neutro contro una delle vincente degli spareggi riguardanti seconde e terze classificate.

«Sono estremamente contenta – dichiara la presidentessa della Cv Volley, Viviana Marozza – è stata una regular season bellissima e lo dimostrano chiaramente le vittorie nonostante le difficoltà e gli infortuni. Complimenti innanzitutto alle mie ragazze e poi allo staff tecnico con Alessio Pignatelli, Simone Celestini e tutti gli altri. È stata una bellissima stagione. Adesso speriamo di poter raggiungere la promozione in serie B2, vogliamo continuare a vivere dei momenti di giubilo, veramente liberatori. Il loro sorriso è lo specchio di quelle che sono state queste 26 partite. È una grandissima soddisfazione, le nostre piccole sono cresciute e che, insieme alle più grandi, hanno gestito sotto la guida attenta di questo staff in maniera egregia tutto il campionato. Siamo una squadra imbattuta, anche considerando gli altri gironi. Nei giorni scorsi abbiamo rivisto un video e spero sia di buon auspicio. Questo filmato riguarda quando abbiamo vinto la B2 e siamo salite in B1 e c'era un clima festosissimo all'epoca. Eravamo a Tolfa. Però lo spirito era lo stesso, spero che questo sia si possa replicare fra due settimane qui al Marconi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA