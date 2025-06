Il Nuoto Club Viterbo si distingue ai Campionati Italiani Propaganda, svoltisi presso la piscina Olimpionica del Centro Regionale FIN Molise a Termoli, nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, ha visto la partecipazione di 752 atleti (345 maschi e 407 femmine) provenienti da 33 società di tutta Italia.Tra questi, ai nastri di partenza i nove giovani della Nuoto Club Viterbo schieratie seguiti dal coach Giovanni Baleani: Ludovica Bernini, Nicolò Fiorentini, Adriana Gozzi, Michele Natili, Angelica Onofri, Matteo Pettinelli, Sofia Mezzera, Antonio Tata, Giulia Zaccani. La prima a portare a casa una medaglia è Adriana Gozzi (classe 2012)che nei 50 dorso,negli ultimi 10 metri,è riuscita a rimontare sulle prime, migliorando il personale in vasca lunga e conquistando il podio con un crono di 39”7 davanti alle due atlete favorite della Serapo Gaeta. A bordo vasca grandissima soddisfazione dell’allenatore,dei genitori ed I numerosi tifosi viterbesi presenti. Con questo risultato di prestigio Adriana ha bissato il podio nazionale nel dorso per il secondo anno consecutivo. Nella categoria cadetti è stata poi Angelica Onofri a mettersi in evidenza, ha conquistato il titolo italiano nelle specialità dei 100 rana e dei 50 metri nuoto sottopassaggi, oltre a ottenere l’argento nei 50 rana. Angelica, già campionessa italiana nel 2023 a Pesaro, si è confermata atleta da battere nelle distanze brevi della rana. Nella giornata conclusiva il trionfo per la Nuoto Club è divenuto collettivo infatti a salire sul podio dei 50 ostacoli insieme ad Angelica e a fregiarsi del titolo di vicecampionessa nazionale cadetti è Sofia Mezzera. Le due ragazze viterbesi, partite come outsider, hanno dominato le batterie dei 50 ostacoli, con tempi di 34”5 e 35”9, andando subito in testa e mantenendo la posizione fino alla fine. Sempre nei 50 ostacoli ottima la prova del duo Tata e Pettinelli rispettivamente argento e quinto posto.Ambedue impegnati nella batteria finale,si è assistito ad uno spettacolare arrivo al fotofinish, basti pensare che gli atleti classificati dal primo al quinto posto hanno finite distanziati di un solo decimo uno dall'altro. Per Antonio Tata la medaglia conquistata è stato il coronamento di una stagione che lo ha visto migliorare di gara in gara.

.Il professor Giovanni Baleani elogia questi ragazzi, capaci di collezionare medaglie e di distinguersi in diverse specialità:"Con questi nove giovani ci siamo preparati con cura, costanza e passione, cercando di migliorare non solo la condizione fisica, ma anche i piccoli difetti tecnici individuali. In questo importante evento, le nostre atlete più esperte sapevano di avere possibilità di medaglia, anche se il numero di iscritti e il livello qualitativo di quest'anno erano altissimi. Ecco allora che le atlete medagliate nelle passate edizioni dei nazionali estivi non hanno deluso e si sono riconfermatesul podio: Angelica Onofri ci riesce addirittura tre volte, Sofia Mezzera e Adriana Gozzi si riconfermano rispettivamente con argento e bronzo.Che dire di Antonio Tata? Nella terza gara in programma, alla sua prima uscita in campo nazionale, domina quell'emozione che aveva condizionato le sue performance precedenti, e ottiene a sorpresa un meritatissimo argento. Ottime anche le prove di Nicolò Fiorentini e Matteo Pettinelli, entrambi con prestazioni molto vicine al podio. Ma devo fare i complimenti anche a Michele Natili, Ludovica Bernini e Giulia Zaccani, che hanno ottenuto buoni piazzamenti e crono apprezzabili.Un plauso quindi a ogni singolo del gruppo, ai genitori e a tutti i viterbesi presenti sugli spalti, che hanno incitato e supportato questi meravigliosi giovani durante le loro performance. Da parte mia, spero di aver contribuito nel miglior modo possibile alla crescita sportiva ed emotiva di questi ragazzi.L'obiettivo del Nuoto Club, infatti, è confermarsi ancora una volta come punto di riferimento per la formazione sportiva e umana delle nuove generazioni nelle discipline natatorie”. Si chiude qui un'annata da incorniciare per il settore propaganda della Nuoto Club, con appuntamento alla prossima stagione agonistica 2025/26, e con la speranza di ripetere, confermare e migliorare gli ottimi risultati ottenuti finora, sia in campo regionale che nazionale, nel nuoto e nel salvamento propaganda F.I.N.".