Fondamentale vittoria per la Comal Civitavecchia Volley in Serie C. Alla palestra dell'istituto Marconi la squadra di Alessio Pignatelli ha sconfitto per 3-1 il Viterbo in un derby molto atteso, anche per questioni di classifica, in quanto entrambe ambiscono alla promozione in Serie B2. Tante le ex in campo, in particolare la civitavecchiese Giulia Baffetti, che milita proprio con le ospiti. Le rossonere si presentano in campo con le incertezze della palleggiatrice Faedda, in procinto di recupero dopo il problema al polpaccio rimediato nella precedente partita. Ma la Comal comincia subito con la convinzione giusta e mette la gara sul sentiero migliore, aggiudicandosi il primo set. Le ospiti reagiscono, non vogliono essere l'ennesimo agnello sacrificale sulla strada della Cv Volley, e pareggiano i conti. Guidozzi e compagne, però, hanno ritrovato il ritmo migliore e fanno loro l'incontro nei successivi parziali, ottenendo l'ennesima vittoria senza lasciare punti per strada, fondamentale per raggiungere il primo posto finale e disputare un playoff con maggiori possibilità di salire di categoria. La Comal si mantiene in testa alla classifica e distanzia ulteriormente una delle dirette concorrenti, ovvero il Viterbo, che è sempre più lontano, anche per via di una partenza con qualche incertezza.

«Abbiamo creduto nelle nostre capacità - afferma il coach della Comal Alessio Pignatelli - e giocato di squadra, aiutandoci nei momenti di difficoltà».

