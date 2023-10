Tre su tre per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel primo scorcio del campionato di serie C. Le arancionere sono andate a vincere per 3-0 sul parquet della Spes Mentana. Una gara che non ha avuto particolari problemi per il sei più uno di Alessio Pignatelli, che ha dominato i primi due set e poi nel terzo ha dovuto faticare più del previsto per imporsi nei confronti delle padrone di casa. Quindi il campionato è partito molto bene per il gruppo di coach Alessio Pignatelli, che si è posto come obiettivo primario quello di rimanere nella scia delle battistrada, che si daranno battaglia fino all’ultimo per i playoff e per la promozione in serie B2. Grazie a questo successo le tigri si portano a quota 8 punti in classifica, sempre pronte a lottare per il primato, visto che ora occupano la seconda posizione della graduatoria.«Siamo in crescita - sottolinea il tecnico della Comal Cva, Alessio Pignatelli - sono soddisfatto soprattutto dell'approccio alla gara. Bene tutte le ragazze, abbiamo avuto la possibilità di provare tre formazioni diverse e gli eventuali cambi. Sono scese in campo tutte le 14 ragazze presenti e tutte con la giusta determinazione. È il giusto atteggiamento di un gruppo che vuole fare bene».

