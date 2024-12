Vincere per continuare a fare provviste in vista dell’inverno. Arriva una nuova gara casalinga per la Comal Civitavecchia Volley Academy, che se la dovrà vedere con la Sales nella sesta giornata di serie C, con primi scambi alle 18.30 di domani alla palestra dell’istituto Marconi. Si tratta di un incontro da affrontare al meglio, ma nel quale le tigri partono sicuramente come favorite. Il gruppo di Alessio Pignatelli, ora secondo, vuole scalzare dalla vetta la Lazio, che precede di un punto proprio le civitavecchiesi, che nonostante siano partite vincendo tutte le partite, devono ancora aspettare di conquistare la vetta. Non sarà comunque una partita semplice per la Comal, che dovrà fare i conti anche con l'infermeria. Faedda è in dubbio per un infortunio muscolare al tricipite surale, mentre Di Gennaro e Quadrani rientrano dalla febbre. Guidozzi stringerà i denti, ma ha un problema alla gamba.

«Ci aspetta una partita contro una squadra che abbiamo già incontrato nel girone dell’anno scorso e - afferma il centrale arancionero Carola Quartieri - rispetto alla settimana scorsa abbiamo anche il vantaggio di giocare in casa. Sembra essere una partita meno impegnativa di quella precedente, ciò nonostante non bisogna mai abbassare la guardia e non perdere di vista il traguardo finale di questa stagione».

La Comal è davvero in un grande momento, anche perché nell’ultimo turno è andata a vincere sul parquet dell’Antares, una delle dirette concorrenti per i primi tre posti, quelli qualificanti per i playoff. C’è la sensazione, come già detto nelle scorse settimane, che il campionato passato non sia mai finito e che quello nuovo sia solamente una sua appendice.

«Le prime partite non sono state semplicissime - riprende Quartieri - ma grazie all’impegno e alla partecipazione di tutta la squadra siamo riuscite a ottenere ottimi risultati. Siamo sulla buona strada per arrivare al traguardo che ci siamo prefissate dall’anno scorso, facendo magari quel passo in più che ci permetterà di arrivare alla categoria superiore».

Anche quest’anno coach Alessio Pignatelli cerca di offrire spazio a tutte le varie giocatrici durante le partite. «Se questo è fondamentale per sentirsi sempre pronte a dare una mano alla squadra? Alessio è riuscito a coinvolgerci tutte nelle partite - conclude Carola Quartieri - cosa che ci ha permesso di unire ancora di più la squadra.

