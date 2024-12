Impegno casalingo non proprio proibitio per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel campionato di serie C. Questo pomeriggio alle 18.30 riflettori accesi alla palestra dell’istituto Marconi per la gara contro Dream Team, che occupa l’ultimo posto della classifica in compagnia dello Sporting Pavona, formazioni per le quali le possibilità di ottenere la salvezza sono veramente vicine allo zero. Discorso diverso per le tigri di Alessio Pignatelli, che sono, come spieghiamo ormai da diverse settimane, nel loro limbo, in quanto la Lazio davanti continua a rimanere a punteggio pieno e quindi irraggiungibile, così come Guidozzi e compagne in seconda posizione, visto il vantaggio di +11 sulle dirette concorrenti. Per quanto riguarda la formazione si segnala solo l’assenza di Sara Scarano, che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra, ma non starà per molto tempo lontano dai campi di gioco. Comunque sia, questa settimana la giocatrice originaria di Nettuno si è potuta allenare nel corso della settimana e, di conseguenza, non sarà disponibile per la gara contro il Dream Team, e potrà avere tutto il tempo per recuperare per la sfida successiva, il 6 aprile, ancora al Marconi, contro il Pallianus, visto che poi ci sarà la sosta per le festività pasquali. «Come ogni partita – spiega il giovane libero Flaminia Cesarini – questo pomeriggio dovremo affrontare la gara contro Dream Team al massimo. È fondamentale partire al 100% e soprattutto non sottovalutare l’avversario per non rischiare di perdere il controllo della gara». Ma come sta andando la stagione della doppia figlia d’arte Flaminia Cesarini, che mastica pallavolo sin da quando era nella culla, visto che il papà Cristiano è il direttore tecnico della società e la mamma Viviana Marozza la presidentessa. «La mia stagione sta andando alla grande – riprende Flaminia Cesarini - visti anche gli ottimi risultati in under 18 Eccellenza che ci vede tra le migliori squadre del Lazio. Anche con la serie D, sono molto fiduciosa, dato che siamo tutte molto giovani per un campionato regionale e, nonostante ciò, stiamo andando sempre meglio e la salvezza e’ sempre piuttosto vicina». Tornando alla prima squadra e all’impegno che le sta vedendo difendere in maniera egregia il secondo posto dall’assalto delle dirette concorrenti, come sta procedendo il rapporto tra giocatori esperti e quelle più giovani. «In serie C le mie compagne sono fantastiche – conclude Flaminia Cesarini – nonostante ci siano sia ragazze grandi ed esperte che piccole e talentose, il gruppo è molto amalgamato e punta ad un obiettivo comune di altissimo profilo per il quale cerco di dare sempre il massimo in ogni allenamento per farmi trovare sempre pronta quando serve un mio contributo in gara».

