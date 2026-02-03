Continua a crescere il movimento dell’arrampicata sportiva a Civitavecchia grazie alla Civita Climber, società guidata dall’allenatore Marco Bisozzi, sempre più protagonista nel panorama regionale.

Domenica scorsa a Frascati, si è svolta la prima fase dei Campionati Regionali Under 11, che ha visto tra i giovani atleti in gara anche Marta Tassi, che ha soli nove anni, al suo primo importante appuntamento stagionale. Un’esperienza significativa per la giovanissima atleta, che ha mostrato impegno, determinazione e grande voglia di crescere.

Il percorso regionale proseguirà il 1° marzo, quando si terrà la seconda tappa dei regionali boulder. Per la Civita Climber scenderanno in gara Marta Tassi (Under 11) e, nella categoria Under 13, Adele Pascucci e Giulia Fracassa, confermando la presenza del club civitavecchiese in più fasce d’età.

In calendario anche la gara boulder del 15 febbraio, che vedrà impegnato l’atleta Matteo Rech, categoria Under 21, altro nome di spicco della società.

Un settore giovanile in continua crescita che lascia ben sperare per il futuro dell’arrampicata civitavecchiese.

