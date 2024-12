Dopo il secondo successo consecutivo ai danni di una squadra ciociara, la Ste.Mar 90 si può proiettare al meglio nel prosieguo del campionato di serie C. Alle 18 la formazione di Civitavecchia, prima con 22 punti, riceve la visita della Fortitudo Scauri, terza a quota 18. I rossoneri sono al comando della classifica, ancora in compagnia di Latina, che ha espugnato il parquet di Sora. Sono 10 le lunghezze di vantaggio nei confronti del quartultimo posto, quando le giornate che mancano alla conclusione del torneo sono ancora otto, con la Poule Salvezza che si protrarrà addirittura fino alla metà di giugno. Scauri arriva da tre vittorie consecutive, infliggendo ko a formazioni di buon livello come Pomezia e Palocco. Si giocherà di domenica, rispetto a quanto visto nel corso della stagione, alle 18, quindi con un PalaRiccucci che potrebbe risentire dalla concomitanza con le celebrazioni per Santa Fermina. Il quintetto di Gabriele La Rosa ha rimesso le cose dal punto di vista difensivo, dopo un periodo con qualche macchia, sono solo 58 i punti di media incassati nelle prime quattro uscite: nessuno è riuscito a fare meglio. Questo dà un contributo importante, visto che l’attacco non è particolarmente esplosivo, come dimostrano i 69 punti di media: peggio hanno fatto solamente Basket Roma, che tra l’altro è l’unica ad aver sconfitto Campogiani e compagni, ed Anagni, avversario della Ste.Mar 90 nell’ultimo weekend. Affrontare compagini con difese ben sistemate crea qualche difficoltà ai rossoneri, che vanno meglio quando affrontano squadre magari meglio quotate in attacco, ma che lasciano tanti spifferi nel reparto arretrato. Al di là delle statistiche, la Ste.Mar 90 deve sfruttare questo turno casalingo per mettere all’angolo una delle avversarie che sta vivendo un momento di maggior forma e prepararsi agli impegni successivi, che non sembrano particolarmente impossibili.

