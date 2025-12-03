La Ste.Mar.90 Cestistica Civitavecchia annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Giovanni Loperfido, classe 1998, guardia/ala di 190 cm, atleta di esperienza e qualità che va a rinforzare il roster rossonero per il prosieguo della stagione.

L’atleta è entrato a far parte della famiglia rossonera grazie al contributo economico di due importanti sponsor locali. Originario della Basilicata, Loperfido cresce cestisticamente nella Pielle Matera, dove compie un percorso giovanile di alto livello entrando, già a 16 anni, nella prima squadra che allora militava in Serie A2 Silver.

A 17 anni fa parte contemporaneamente del gruppo Under e della formazione di A2, mentre a 18 anni gioca sia con gli Under che in Serie B. Terminata l’esperienza nella città natale, inizia un lungo percorso in giro per l’Italia, giocando prevalentemente in serie C (Altamura, Senise, Torre de’ Passeri, Atri, Todi, Giarre, Cassino).

In questa stagione ha iniziato la preparazione con Castellaneta (Serie B2), per poi trascorrere un mese nella sua società d’origine, la Pielle Matera (Serie D), disputando tre incontri prima del trasferimento a Civitavecchia.

Queste le sue parole: «Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata data e felice di far società storica come la Cestistica Civitavecchia. Ho trovato un gruppo di ragazzi, una società e uno staff tecnico unito e molto disponibile nel fare una buona stagione. Mi hanno accolto benissimo facendomi sentire subito uno di loro. Darò il meglio di me per ripagare la loro fiducia e fare un ottimo campionato».

Soddisfatto il coach Gabriele La Rosa: «Sono contento dell’arrivo di Giovanni perché fra vari profili sondati lui era quello più adatto al nostro sistema. Il ragazzo si è da subito integrato bene con la squadra, ora sarà compito nostro metterlo in condizione di farlo rendere al meglio».

@RIPRODUZIONE RISERVATA