Una gara da vincere assolutamente. È quella che dovrà affrontare la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di Serie C. Domani alle 18 i rossoneri ospiteranno al PalaRiccucci Basket Roma, squadra che si trova nei bassifondi della classifica e che lontano da casa ha sempre perso, fino a questo momento. Discorso diverso per il gruppo di Francesco Casadio, tornato a mani vuote, clamorosamente, dalla trasferta romana contro il Palocco, dove nonostante conducesse nettamente nel punteggio, anche di 12 punti, alla fine è uscita sconfitta dal parquet. Quindi c’è necessità di far punti per Campogiani e compagni, che non vogliono allontanarsi dalle posizioni di rilievo del girone, con le prime due che stanno scappando e la Cestistica che si ritrova in quarta posizione. Basket Roma è una squadra che punta, in particolare, sulla spinta dei giovani a disposizione, così come sull’esperto playmaker Giulio Casale, che fino ad ora ha conseguito una media di 20 punti, come si può analizzare dalle statistiche del campionato.

Intanto la Cestistica comunica che Danil Maeorg tornerà in Estonia. Lo stesso Maeorg, a seguito di una patologia per la quale si sta curando ormai da diverse settimane, ha deciso di interrompere la sua permanenza nella prima squadra, poiché non in grado di dare il massimo né per la società né per i suoi compagni. La dirigenza della Cestistica Civitavecchia augura a Maeorg una pronta guarigione perché possa tornare presto sul campo di basket.

Danil Maeorg

