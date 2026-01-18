Inizia con il piede giusto il campionato di Serie C di pallanuoto per la Cpc Centumcellae, che nella prima giornata del girone Lazio espugna la piscina di Latina superando l’Antares per 15-13 al termine di una sfida intensa, fisica e combattuta fino all’ultimo secondo. Un successo prezioso non solo per la classifica, ma anche per il morale, che inaugura nel migliore dei modi la stagione dei biancorossi e l’avventura in panchina di mister Simone Feoli.

La gara si sviluppa su binari di grande equilibrio soprattutto nei primi due tempi, con continui capovolgimenti di fronte e il punteggio che resta costantemente in bilico. I padroni di casa riescono più volte a rientrare dopo i tentativi di allungo civitavecchiesi, dando vita a un vero e proprio botta e risposta. Nella seconda metà del match, però, la Centumcellae alza progressivamente il ritmo, mostrando maggiore lucidità nelle scelte e una migliore organizzazione, elementi che permettono di costruire quel margine minimo ma decisivo per portare a casa l’intera posta.

Protagonista assoluto De Santis, autore di un poker, ben supportato da Moretti e Benni con tre reti ciascuno. A segno anche Pierri con una doppietta, oltre a Midio, Guida e Lorenzo Carnesecchi, a conferma di una buona distribuzione delle responsabilità offensive. Il match è stato caratterizzato da grande agonismo, con numerosi contatti duri e diversi rigori concessi, ma la Cpc ha saputo mantenere sangue freddo e concentrazione, gestendo con intelligenza anche le situazioni di inferiorità numerica.

Nel post gara mister Feoli ha sottolineato sia gli aspetti positivi sia le difficoltà strutturali: «Non siamo ancora preparati come vorrei. Su una piscina larga come quella di Latina, sul nuoto e sulle ripartenze loro erano più pronti. I ragazzi però ci hanno messo forza e cuore. Carpentieri è stato determinante nella seconda metà di gara. Senza una piscina possiamo andare al 70%, spero che il Comune ci permetta di riaprire a largo Galli».

Giornata amara, invece, per la Nc in Serie B. I rossocelesti incassano una pesante sconfitta per 20-7 a Pescara contro il Club Aquatico, in una trasferta che, secondo indiscrezioni, è stata in dubbio fino all’ultimo. Una situazione complessa, aggravata dalle voci di possibili addii di tre giocatori, che lascia la Nc all’ultimo posto in classifica con -1.

