Con le buone prestazioni registrate la scorsa settimana al torneo precampionato di Viterbo, l’ Asp Civitavecchia inizia ufficialmente oggi il campionato di serie C 2024/2025.

Le rossoblu, che da quest’anno giocheranno con una divisa rossoblù rinnovata, esordiranno alle 18.30 davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini contro il Quintilia F1, formazione romana neo-promossa.

La squadra civitavecchiese, guidata per il secondo anno consecutivo da Giovanni Guidozzi, si è mostrata convincente nel pre-stagione soprattutto sul piano della prestazione collettiva

L’atteggiamento della squadra è probabilmente la priorità dell’allenatore che già nella scorsa stagione ha cercato di modellare la giovanissima squadra composta prevalentemente da giocatrici provenienti dalle giovanili e all’esordio in una categoria complessa come la serie C.

L’obiettivo per quest’anno è senza dubbio ottenere una salvezza tranquilla cercando se possibile un piazzamento migliore del decimo posto nel girone A.

Per la stagione 2024/2025 la rosa dell’Asp Civitavecchia sarà così composta: Belli Federica (capitano) martello, Cammilletti Claudia martello, Agostini Matilda martello, Donati Carlotta centrale, Spalletta Elis centrale, Paolini Elena centrale, Pantalone Elena palleggiatore, Biagione Giulia palleggiatore, Anniballi Claudia libero, Cernicchiaro Claudia libero, Galletta Aurora martello.

Guidozzi Giovanni allenatore, Cernicchiaro Andrea Allenatore in seconda.

