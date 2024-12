CIVITA CASTELLANA - Jfc che, in casa, supera Alba Cittareale in una gara in cui non c’è storia. Civitonici che trionfa con un secco tre a zero: il punteggio poteva essere più largo. Numerose le occasioni mancate dai padroni di casa e, dopo una strenua resistenza, il fortino dei reatini cade sotto i colpi di Ippoliti, Giovannetti e Sciommeri.

IL TABELLINO:

JFC CIVITA CASTELLANA: Nilo, Molon, Anzellini (38' st Palmarini), Santucci, Rizzo, Ippoliti, Giuliani (32' st Ulisse), M. Giovannetti (41' st Bravini), Sciommeri (38' st R. Giovannetti), Salvatori, Michelini (34' st Carpenti). A disp.: Coretti, Pieri, Tribolati, Molinari. Allenatore: Ronconi.

ALBA CITTAREALE: Chirciu, Bidke, Dahman, Del Grasso (16' st Salgado), Velasquez, Camara, Diomande, C. Mayorga, Cirilli, J. Mayorga, Honores. A disp.: Ceesay. Allenatore: Santelli.

Arbitro: Sig. Verona di Civitavecchia.

Marcatori: 11' st Ippoliti, 22' st M. Giovannetti, 26' st Sciommeri.

