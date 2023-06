CIVITA CASTELLANA - Ennesima vittoria e prestazione maiuscola per la JFC Civita Castellana di mister Santini che ancora una volta si impone con un rotondo 4-0 contro uno Sporting Real Aurelio che non aveva nulla da chiedere. Un primo tempo pieno di occasioni per i civitonici, ma solo da un calcio d'angolo, il solito Ippoliti, sbuca e manda in vantaggio i suoi. Gli spazi aumentano e i rosso blu continuano a spingere sull'acceleratore e trovano il raddoppio con Matteo Giovannetti, lesto a sfruttare la profondità ed insaccare alle spalle del portiere avversario. Secondo tempo con valzer di cambi ma la coppia d'attacco Soccorsi/ Sciommeri trova con entrambi il goal , così da portar il tabellino sul 4-0. Le parole del DS Ferri: «Nelle ultime 17 partite i ragazzi , collezionano 15 vittorie , 1 sconfitta e 1 pareggio con i cugini del Castel Sant'Elia, un percorso pazzesco di crescita e professionalità ,c'è sicuramente un po' di rammarico per l'inizio di campionato , ma questi ragazzi hanno fatto di tutto per crederci fino alla fine. Solo alla penultima giornata abbiamo consegnato la matematica alla prima della classe a cui vanno i miei complimenti . Ma i veri elogi vanno ai miei ragazzi che hanno dato tutto in questi ultimi quattro mesi , sono stati sempre sul pezzo e ci hanno sempre creduto ma manca un ultima partita per confermare il secondo posto per questa stagione».

IL TABELLINO:

JFC CIVITA CASTELLANA: Nilo, Molon, Anzellini (18' st Tribolati), Santucci (34' st Salvatori), Ippoliti, M. Giovannetti, Ulisse (18' st Giuliani), Rizzo, Sciommeri, Carpenti (31' st Bravini), Michelini (10' st Soccorsi). A disp.: Abbonizio, Pieri, R. Giovannetti. Allenatore: Santini.

SPORTING REAL AURELIO: Albanese, Lappa, Fronda, Petrich, Mezzetti, D'Alfonsi, Falappa (1' st Agliani), Cardinali (14' st Palmarini), Florian, Gennaretti, Quercioli (1'st Pascoli). A disp.: Cadau, Spirito, Capecchi. Allenatore: Nardinocchi.

Marcatori: 28' pt Ippoliti, 35' pt M. Giovannetti, 19' st Soccorsi, 31' st Sciommeri.