Il Rugby Civitavecchia si è assicurato le prestazioni di Jason Alegiani.

Dopo l’esperienza con i Centurioni Rugby, ora arriva un contratto dall’inizio della stagione 2023-2024 sarà infatti, a tutti gli effetti, un giocatore del CRC.

IL PROFILO DI JASON ALEGIANI

Nato a Roma nel 1998, altezza 1.92 cm e peso 95 kg, ruolo estremo-ala/apertura, ha giocato dal 2021 al 2023 con i Centurioni Rugby, dal 2018 al 2020 con Alghero Rugby, dal 2016 al 2019 con Primavera Rugby. Atleta dell'Accademia Federale Zonale UNDER 18 di Roma nel 2014/2015. Vanta la presenza nella Nazionale UNDER 17 a Roma nel 2015, partita UNDER 17 ITALIA vs FRANCIA a Mantova nel 2015, Nazionale UNDER 18 a Tirrenia nel 2015, Campionato Europei UNDER 18 a Bucarest nel 2016, Nazionale Seven UNDER 18 a Parma nel 2016.

La stagione 2022/2023 del Rugby Civitavecchia è appena finita, la costruzione della squadra per il prossimo anno sportivo è a un punto già decisamente avanzato, anche di più rispetto a quello che il club ha annunciato dei rinnovi di contratto e dei nuovi acquisti.

Come di buona regola gli accordi tra società e giocatori per preparare la stagione futura avvengono mentre ancora si è nel cuore di quella appena trascorsa.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma nel frattempo un’idea più precisa delle manovre di costruzione della rosa biancorossa della prossima stagione ce lo hanno confermato gli annunci fatti dal presidente D’Angelo.

Questa nuova avventura di Jason Alegiani darà la possibilità di iniziare questo nuovo percorso e offrirà l’opportunità di confrontarsi con giocatori di alto livello e con degli standard di lavoro elevati. Sarà di stimolo di crescita, di impegno ogni giorno per la fiducia dei compagni di squadra, veterani e linea verde, dello staff e di tutto il club del Rugby Civitavecchia.

Gli permetterà di poter essere protagonista del progetto tecnico e societario che il club sta intraprendenqdo da tempo dentro e fuori dal campo con il principale obiettivo di crescere, dare il contributo alla squadra e trarre il meglio da questa nuova esperienza nel Rugby Civitavecchia.

