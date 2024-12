Nei giorni scorsi, con una semplice ma significativa cerimonia, l’atleta della Meiji Kan di Civitavecchia Jacopo Scala, è stato premiato come miglior atleta dell'anno 2023. Il giovane talento, allievo del maestro Stefano Pucci , è stato insignito del prestigioso riconoscimento da una commissione tecnica regionale FIK che ne ha valutato i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione appena terminata. Jacopo, caso raro tra gli agonisti del karate , riesce a primeggiare sia nella specialità del kata (forme) che nel kumite (combattimento) mostrando una completezza tecnica ed una serietà negli allenamenti che sono i suoi “punti di forza”.

Nel corso del 2023, ha conquistato due titoli regionali , un titolo di campione d'Italia FIK ed una medaglia d 'argento nazionale, Campione d’Europa nel kata IKU in Slovenja dove ha ottenuto anche il bronzo nel kumite nella classe di età Esordienti con la tuta della nazionale. Questo anno è passato nella classe di età Cadetti ma, anche in questa più difficile categoria, continua ad ottenere prestigiosi piazzamenti che, speriamo, lo parteranno ad indossare la tuta azzurra della FIK anche nei Campionati mondiali IKU in Argentina il prossimo ottobre.

