Al terzo giorno degli Italiani di categoria di Roma il protagonista è ancora Lorenzo Ballarati. Dopo essere stato protagonista dei due ori della 4x100 stile e della 4x100 mista, dove si è superato con una frazione a farfalla di 53"33, che ha lanciato la staffetta verso la vittoria, il tritone della Coser Aniene si è superato, salendo sul gradino più alto del podio dei 100 stile col tempo di 49"77, davanti ai nazionali Chiaversoli e Messina. Bene per il movimento gialloblu anche Matilde Petronilli nei 50 e 200 dorso, e Viola Ricci nei 200 dorso. Oggi ultimo giorno di gare con Ballarati impegnato nei 50stile e nella 4x200 stile. Viola Ricci in vasca per i 100 dorso e Matilde Petronilli pronta per i 100 dorso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA