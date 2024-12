Una serata speciale, dove c’era anche un po’ di Civitavecchia. È quella che si è svolta alla Sala delle Armi del Foro Italico di Roma per celebrare la terza edizione degli Italian Padel Awards. Nel corso della serata presentata dal giornalista di Sky Sport, Alessandro Lupi, e con la partecipazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni e del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, è stato premiato il giovane padellista civitavecchiese Matteo Sargolini. Il ragazzo, assieme a Giulia Dal Pozzo, è stato individuato come uno dei due prospetti su cui l’Italia punta maggiormente. Così come testimonia il portale dell’International Padel Federation, attualmente l’atleta locale si trova già al posto 453 nel mondo. Non poco per un ragazzo del 2007, che non è ancora entrato nella maggiore età. Tornando alla kermesse romana, è stata una premiazione di grande prestigio per Sargolini, ma anche per il Club 88, la realtà di via Maratona che ha seguito la crescita di Matteo Sargolini, del fratello Lorenzo e di Francesco Spurio. Tra gli ospiti speciali dell’evento anche la giornalista Sky e madrina della Champions League in televisione, Federica Masolin, e la conduttrice Rai, Bianca Guaccero, che sono state omaggiate del titolo di ambasciatrici del padel italiano.

