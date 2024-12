Proseguono gli ottimi risultati della palestra Drago d’Oro 2.0 di Canepina nella disciplina del CrossFit. I suoi atleti si sono distinti positivamente all’Italian Bulls Game, manifestazione con oltre 600 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero svoltasi sabato 4 e domenica 5 maggio al PalaPellicone di Ostia (Roma) e a cui erano iscritti svariati atleti della provincia di Viterbo. Michele Fanelli, atleta di punta della società cimina che già aveva ben figurato lo scorso giugno in Francia nell'evento europeo French Throwdown, è stato finalista nella categoria Regular e ha concluso la competizione piazzandosi al sesto posto, primo tra tutti gli atleti della Tuscia. Tra un mese, in occasione del Roma Throwdown, avrà nuovamente l'opportunità di dimostrare i suoi progressi. Nella categoria Experience, i rappresentanti della Drago d'Oro 2.0 sono stati autori di altre buone performance: Matteo Petretti è arrivato undicesimo ma sempre primo tra i viterbesi, mentre Alessandro Bartoli ha evidenziato grandi miglioramenti scalando ben 27 posizioni. Soddisfatto il coach Emanuele Ippoliti che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, sottolineando come la Drago d'Oro 2.0 continui a essere una società preparata in grado di farsi onore Wod dopo Wod in competizioni di livello.

