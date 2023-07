Da domani a domenica è in programma sulla spiaggia del Castello di Santa Severa l’Italia Surf Expo 2023, il più grande evento italiano per gli appassionati di surf.

Sarà la 24^ edizione, mai un evento surf-style in Italia ha raggiunto questa continuità. L’evento, organizzato in collaborazione con le principali associazioni sportive del settore, prevede un programma ricco di appuntamenti e attività per tutte le età.

I visitatori avranno la possibilità di assistere a spettacolari esibizioni di surf, skate, stand up paddle, indo-board, e potranno anche partecipare alle tantissime attività previste. Le tre giornate vedranno una serie di eventi tra cui special guest, surf school, sup academy, rogue wheels, bikini fashion show, clean up, just for kids, jet ski madness, surf able, la terapia del mare per ragazzi disabili, work shop, fitness yoga, area test-drive, movie night, friday beach party, saturday beach party. Il programma dell’Italia Surf expo prevede anche workshop e conferenze per approfondire le tematiche legate al mondo del surf e dell’oceano. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità del settore grazie alla presenza di numerose aziende che presenteranno i loro prodotti e servizi.

«Italia Surf Expo è un evento unico nel suo genere, che offre ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nel mondo dello surf e degli sport acquatici - dichiara il presidente Alessandro Marcianò - siamo felici di poter organizzare questa manifestazione a Santa Severa, una delle spiagge più belle d’Italia, e sentiamo che questa edizione sarà una vera e propria ripartenza per questo stiamo preparando diverse novità spettacolari».

