È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Isola Sacra Volley Fiumicino, protagonista su più fronti nei campionati regionali, tra vittorie prestigiose, match combattuti e prestazioni di grande carattere. Grande spettacolo nella gara della Serie D femminile, dove le ragazze dell’ISVF hanno conquistato una vittoria sofferta ma meritatissima contro il Diamond Roma Pallavolo, imponendosi al tie-break con il punteggio di 3-2. Una partita combattuta fino all’ultimo scambio, che ha messo in evidenza spirito di squadra, determinazione e lucidità nei momenti decisivi, portando in dote punti preziosi per la classifica. Ottima anche la prova della Prima Divisione maschile, che ha chiuso il proprio incontro con un convincente 3-1 ai danni della SG Volley Roma. Una prestazione solida, fatta di intensità e continuità, che ha permesso al gruppo di controllare il match e confermare il buon momento di forma. Nonostante la sconfitta, arriva un risultato positivo anche dalla Serie C maschile, che riesce a strappare un punto importante contro il Volley Club Frascati, cedendo solo al tie-break per 2-3. Una gara combattuta, giocata con grande grinta, che lascia segnali incoraggianti in vista dell’ultima giornata del girone di andata. Il fiore all’occhiello del weekend è però la splendida vittoria della Serie C femminile, capace di superare per 3-1 la capolista Civitavecchia Volley. Una prestazione di altissimo livello, in cui le ragazze hanno espresso tutto il loro potenziale, imponendo il proprio gioco e non concedendo punti alle avversarie. Un successo che conferma la crescita del gruppo e rafforza le ambizioni stagionali. Un weekend, dunque, da ricordare per l’Isola Sacra Volley Fiumicino, che continua a dimostrare sul campo il valore del proprio progetto sportivo.

