Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l'Isola Sacra Fiumicino, che conquista importanti vittorie nei rispettivi campionati, confermando l’ottimo momento di forma di tutto il settore. Prestazione solida e convincente per la Prima Divisione maschile, che espugna il campo della Icaro Pallavolo con il punteggio di 1-3. I ragazzi hanno interpretato al meglio la gara sin dalle prime battute, mostrando determinazione, compattezza e qualità nei momenti decisivi. Tre punti pesantissimi che danno continuità al percorso in campionato e rafforzano morale e classifica. Successo al cardiopalma per la Serie D femminile, che supera la Sempione per 3-2 al termine di una sfida intensa e combattuta. Cinque set giocati con grinta e grande spirito di squadra, in cui le ragazze hanno saputo reagire nei momenti di difficoltà, trovando nel tie-break la lucidità e la determinazione necessarie per chiudere l’incontro. Una vittoria che vale doppio per carattere e maturità dimostrata. Bella affermazione anche per la Serie C maschile, che si impone 3-1 contro l’Eagles Volley Ceccano. Una gara gestita con autorevolezza, grazie a un buon equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva. Il gruppo ha saputo mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match, portando a casa un risultato meritato. Chiude il quadro positivo del weekend la Serie C femminile, vittoriosa 3-1 contro il Volley Tuscolano. Le ragazze hanno disputato una partita attenta e determinata, imponendo il proprio ritmo e dimostrando grande coesione. Un successo che conferma il valore del roster e la crescita costante della squadra. Un turno di campionato estremamente positivo per l’Isola Sacra Fiumicino, che raccoglie risultati importanti su più fronti. Vittorie che premiano il lavoro settimanale di atleti e staff e che danno ulteriore slancio in vista dei prossimi impegni stagionali.

