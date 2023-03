VELA In Regata la classifica generale vede il First 40 di Gianrocco Catalano primo in IRC e l’Italia Yachts 11.98 di Massimo Romeo Piparo leader in ORC

Invernale Traiano: Tevere Remo e Guardamago si dividono la posta

Ottime le prestazioni di Canopo, che ha saltato la prima parte del campionato, e quelle di Aeronautica Militare Duende che in reale fa sentire la propria potenza