Sono già iniziati, in questi giorni, i corsi di karate alla “storica” società Meiji Kan, giunti quest’anno alla 48esima edizione. La società, fontada nel lontano 1977 e diretta dal maestro Stefano Pucci, è oramai un’istituzione nel panorama sportivo civitavecchiese; coadiuvato dalle figlie Stefania, laureata IUSM/Foro Italico e da Virginia, maestra diplomata alla Scuola dello Sport/Acquacetosa i corsi si tengono nelle due sedi della nostra città in Via Terme di Traiano (presso Parrocchia dei Cappuccini ) e nella palestra della scuola media “Papacchini” a San Gordiano. Una famiglia dedicata interamente allo sport che, dopo aver collezionato titoli nazionali ed internazionali in tutte le federazioni esistenti nel mondo del karate, hanno scelto come unica professione l’insegnamento del karate.

«Oggi, sono aumentati i tecnici che si dedicano all'insegnamento dello sport - dichiara con orgoglio Stefano Pucci - ma, 50 anni fa, per esempio nel karate, eravamo solamente 10 maestri professionisti (4 giapponesi e circa sei italiani); tutti gli altri , in Italia , erano dopolavoristi che si dilettavano all'insegnamento quando terminavano la loro vera professione, nella maggioranza dei casi statale».

Insomma, Meiji Kan e Hayashi-ha, due società dirette da professionisti nell'insegnamento del karate.

