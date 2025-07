Per il Quartiere Campo Oro è tempo di svelare le carte. Nel corso di una presentazione che si è svolta al locale Stasera Pizza, la società del presidente Antonello Quagliata ha annunciato l’ingresso nella squadra, in ottica Prima Categoria di ben 13 nuovi giocatori. Tutto questo alla presenza, oltre di Quagliata, del direttore generale Pino Antonucci, del team manager Francesco Riccio, del tecnico Nello Savino e del suo vice Alessandro Di Raimondo, dei preparatori atletici Fausto Porchianello e Mauro Mazzeo e, naturalmente, della squadra che affronterà questa avventura, sia con lo zoccolo duro dei vincitori della Seconda Categoria che con i giocatori che da ora indosseranno il gialloverde.

Si nota sicuramente che la rosa è stata ringiovanita, anche per via delle ultime novità dalla Lnd Lazio, che ha inserito la regola dello schieramento di un under almeno classe 2005. A causa di impegni di lavoro e del fatto che ancora siamo in pieno luglio, non tutti erano presenti, ma sono già pronti per essere al Tamagnini per la preparazione atletica, che prenderà il via dal primo settembre. Ma è il momento di svelare il folto numero di ragazzi che saranno guidati da mister Savino.

Daniele Schiavo è un classe 2004, difensore centrale, che ha vestito la maglia dell’Atletico Santa Marinella.

Paolo Santi è conosciuto per aver giocato ed essersi messo in mostra con il Tolfa nel ruolo di terzino destro, dove è stato titolare per tre stagioni. Parliamo di un classe 2005 e farà parte della batteria degli under.

Il portiere Alessio Di Marco, nato nel 2001, ha giocato per l’Atletico Santa Marinella.

Dentro anche il terzino sinistro nato nel 2001 Alex Gallina, ex Dlf e Csl Soccer, dove è stato allenato da Di Raimondo.

Robert Taflaj è un esterno d’attacco classe 2004 ed ha giocato in Promozione con il Tolfa e poi con l’Atletico Santa Marinella.

Pietro Nobile è un altro under, essendo nato nel 2005, ed ha giocato per Luiss e Santa Marinella.

Bel colpo quello di Patrizio Loi, del 2001, centrocampista ex Dlf e soprattutto Corneto, dove ha vinto un campionato di Prima Categoria.

Conosciuto anche Federico Converso, classe 2001, che quando era under ha trovato molto spazio con Civitavecchia e Cpc, poi è passato al Dlf.

Riccardo Feula è un 2004 originario di Campobasso ed è un difensore centrale che ha militato con l’Atletico Santa Marinella.

Under anche Davide D’Alesio, classe 2005, centrocampista giunto dal Dlf.

È del 2001 Gianluca Pantano, terzino sinistro anche lui passato dal Trifoglio.

Fatta anche per il ritorno dell’esperto portiere Claudio Tirabassi, che aveva fatto parte del gruppo nella vittoria della Terza Categoria.

Chiude un nome nuovo ma vecchio, quello di Ivan Vaitovich, che aveva già fatto parte del Quartiere Campo Oro con il calcio a 5, ma ora entra nel calcio a 11, dopo aver chiuso l’esperienza con l’Atletico Santa Marinella.

@RIPRODUZIONE RISERVATA