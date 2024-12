Splende sempre di più la stella di Damiano Rizzo. Il talentuoso boxeur del Team Boxe Rizzo, seguito dai suoi maestri, il papà Angelo e lo zio Alberto, continua a diventare un nome sempre più conosciuto nel mondo delle palestre regionali. Lo “Schoolboy”, soprannominato anche il Grizzly Junior, non ha deluso le attese ed ha conquistato un doppio successo nel torneo che si è svolto a Roma, per la precisione al PalaSantoro. Prima Rizzo ha battuto un avversario ai punti, per poi passare alla fase finale imponendosi con un terribile ko nei confronti del rivale. «Damiano è la nuova speranza del pugilato civitavecchiese - affermano dal Team Boxe Rizzo - ricordiamo che stiamo parlando di un ragazzo di 13 anni, alto 192 centimetri e di 105 chili di peso. Non possiamo che augurargli il meglio. Non ci poniamo limiti e siamo pronti ad affrontare chiunque, anche se adesso la vediamo difficile perché li ha già battuti quasi tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA