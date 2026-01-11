Arriva la 20esima giornata del campionato di Eccellenza e per la W3 Maccarese si profila una trasferta tutt’altro che semplice in terra cimina. Questa mattina, con calcio d’inizio fissato alle ore 11:00, i bianconeri di mister Zappavigna saranno di scena allo stadio Perugini per affrontare la Sorianese, in una sfida che mette in palio punti pesanti per il prosieguo della stagione. La W3 Maccarese si presenta all’appuntamento da tredicesima forza del girone A, reduce dal pareggio per 2-2 contro l’Astrea. Un risultato che comunque ha dato segnali di reazione, ma che non basta a cancellare un periodo grigio fatto di risultati altalenanti e di una vittoria che manca ormai da diverse settimane. Proprio per questo, servirà una prestazione di carattere e personalità per tornare a sorridere. Di fronte ci sarà una Sorianese attualmente nona in classifica, squadra solida e ben organizzata, che vorrà riscattare il recente passo falso subito con i Monti Prenestini nel turno infrasettimanale. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per riprendere la marcia, rendendo il compito dei maccaresani ancora più complicato.

Si preannuncia dunque una partita dura, intensa e combattuta, nella quale la W3 dovrà avere determinazione, concentrazione e spirito di sacrificio per provare a invertire la rotta. Al Perugini andrà in scena una sfida dal sapore decisivo, con entrambe le squadre alla ricerca di risposte importanti in questo snodo cruciale dell'anno in cui si deve sbagliare il meno possibile.

