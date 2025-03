Per onorare la memoria di Guerrino Buso e Massimo D’Angelo, sabato scorso si è tenuto il XVIII Memorial a loro dedicato. Una giornata di pieno rugby al Moretti Della Marta, organizzata dagli Old Rugby Civitavecchia. Oltre agli Old del Crc hanno partecipato Capitolina, Lupi della Maiella da Avezzano e Aniene. Il livello tecnico del torneo è stato alto in quanto in tutte le squadre vi erano giocatori che hanno smesso da poco di partecipare ai campionati seniores. Sul Memorial ci racconta il coach e nell’occasione giocatore Mauro Tronca: «Il CRC si è imposto con la Capitolina per 3 mete a 1. Ha perso con i Lupi per 4 mete a 2 e pareggiato con l’Aniene 2 mete per parte. La cosa più importante come sempre è stato rivedere tanti amici di Rugby che con entusiasmo continuano a calcare i verdi campi». Roberto Di Maio, uno degli organizzatori e giocatore degli Odl Rugby Civitavecchia commenta: «Sotto un cielo plumbeo, gli Old Rugby Civitavecchia, insieme agli amici della Rugby Capitolina, Aniene Rugby e Lupi della Maiella, hanno dato vita a una giornata all’insegna dello sport e della convivialità. In campo, nonostante l’età degli atleti, si è visto tanto agonismo, con il decano Michele Panetta, 83 anni, a dimostrare che la passione per il Rugby non conosce limiti, fino al più giovane partecipante, un ragazzo di appena 22 anni». In totale hanno partecipato 90 giocatori e un centinaio di accompagnatori per l’occasione presenti il Presidente del Rugby Civitavecchia Andrea D’Angelo ed il Direttore Tecnico biancorosso Stefano D’Angelo. Si è vissuto insieme una giornata di Rugby, Sport, Festival dell’Amicizia e un terzo tempo unico organizzato per l’occasione.

