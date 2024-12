Un tempo più che dignitoso, una ripresa da incubo. Il Viterbo dell’ex, Lillo Puccica, passeggia all’Angelo Sale e vince 4-1. Preoccupante il quadro statistico difensivo: l’Academy ha incassato 8 reti nelle ultime due gare di campionato, incluso il match precedente con il Certosa. E il calendario non promette nulla di buono: nelle prossime gare Valmontone e Pomezia. Diverse assenze da registrare, spicca quella di Merciari non al meglio, poi Selvadagi in tribuna ingessato e Pelizzi in panchina non al meglio. Nel Viterbo dei 4 ex dello scorso anno solo uno parte titolare ed è Iurato utilizzato dietro alla punta Calvigioni. In difesa centrale si rivede Crocchianti vecchia conoscenza ladispolana. Match tutto sommato equilibrato anche se gli ospiti danno l’impressione di poter far male. Il primo tentativo verso lo specchio della porta è proprio di Iurato all’8’ con Mercadante che si allunga e riesce a rifugiarsi in corner. Al 13’ bella triangolazione Nesta-Iurato-Calvigioni ma Barbarossa salva a un metro dalla riga ed è ancora angolo. Poi ecco il Ladispoli. Al 37’ Di Biagio va via sulla destra, serve splendidamente Cardellini che sciupa la più facile delle occasioni merito però anche del portiere gialloblù Santilli che si distende ed evita un gol quasi fatto. Al 43’ ancora Di Biagio scatenato e ancora Santilli a dire di no ai padroni di casa. Si chiude qui un primo tempo ben disputato dall’Academy. In effetti Puccica non è per niente contento e toglie tre giocatori in colpo solo: Maggese, Ferretti e Scozzari escono per Giordano, Mielle e Ancillai. La nuova ventata fresca porta bene. Al 6’ assist forse involontario di Ancillari per Iurato che non dà scampo a Mercadante con un tiro preciso. Mister Di Renzo inserisce Pelizzi e Mazzoni per Buonanno e Dato. La sostituzione lo premia perché Pelizzi indovina l’angolino rasoterra dopo un pasticcio difensivo dei viterbesi. Sulle ali dell’entusiasmo i tirrenici vengono sorpresi ancora. C’è un calcio d’angolo al 23’ e Giordano svetta su tutti. Per il Ladispoli è una mazzata e i viterbesi ne approfittano. Al 32’ Nesta calcia da fuori area e Mercadante si lascia sorprendere. In contropiede ancora Nesta non dà scampo siglando la doppietta personale e portando il risultato sul 4-1. I tifosi di casa non aspettano altro che il triplice fischio. Mercoledì c’è anche il ritorno di Coppa. All’Angelo Sale arriva la W3 Maccarese che all’andata si è imposta per 2-1 all’Emilio Darra.

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Tancredi, Guida, Capanna (33’ st Fanali), Barbarossa (31’ st Urbani), Pellegrini, Di Biagio, Polucci, Cardellini (43’ st Beraru), Dato (18’ st Pelizzi), Buonanno (18’ st Mazzoni). A disp. Cremona, Ferri, Ergemlidze, Gjeci. All. Di Renzo

CIMINI VITERBO: Santilli, Patrizi (34’ st Amerise), Ferretti (1’ st Giordano), Fatati, Crocchianti, Maggese (1’ st Mielle), Nesta, Iurato, Calvigioni, Scozzari (1’ st Ancillai), Ottaviani (44’ st Ranieri). A disp. Grussu, Ciucci, Orlandi, Ruggiero. All. Puccica

Arbitro: Cardarelli di Roma 2

Reti: 6’ st Iurato (V), 20’ st Pelizzi (L), 23’ st Giordano (V), 32’ e 39’ st Nesta (V)

Note: Ammoniti: Guida (L); Patrizi (V)

