Festa in casa Asd Viterbo Fc per il raggiungimento della salvezza nel campionato di Seconda Categoria. Dopo una stagione lunga e non priva di difficoltà, i gialloblu di mister Pedica centrano l’obiettivo stagionale con tre giornate d’anticipo, a seguito del buon pareggio per 1-1 ottenuto sabato scorso sul campo dell’Atletico Monte Romano, che ha di fatto regalato ai rionali l’aritmetica permanenza nella categoria per la prossima stagione.

«Siamo molto felici per questo traguardo - commenta il presidente e allenatore della squadra Andrea Pedica - il merito va senza dubbio a questi fantastici ragazzi, che hanno costruito un gruppo formidabile, unito dentro e fuori dal campo. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione, seguito da alcune frenate, fino ad arrivare ad un periodo dove abbiamo dovuto fare i conti con molte indisponibilità. Tutto ciò non è stato facile da gestire ai fini del mantenimento dell’equilibro della squadra, ma nonostante ciò i ragazzi sono stati sempre impeccabili e abbiamo raggiunto questo obiettivo per nulla scontato. Conquistare una salvezza sul campo in questo modo equivale per noi a vincere un campionato. È quindi una grande soddisfazione ed una bella risposta a chi a inizio stagione ci dava per spacciati o comunque destinati alle ultime posizioni della classifica».

Obiettivo raggiunto, ma il campionato prosegue, con le ultime tre sfide che vedranno i gialloblu cercare di incrementare il proprio bottino nei match contro Vejanese, Cura e Marina di San Nicola.

