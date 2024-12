Il punto a due giornate dal termine della stagione regolare nel girone A della Serie C2 laziale di calcio a cinque. Tutto deciso per il discorso primato con il campionato vinto con due turni di anticipo dalla Pro Calcio Cecchina arrivata a 48 punti. Playoff blindati per il 2° posto da parte del Bracelli Club mentre per la terza piazza se la giocano Fiumicino, Ulivi Village e Fc Città Eterna. Per il terzetto della Tuscia era già arrivata la retrocessione dell’Etruenergy Vignanello, fanalino di coda del campionato che però nell’ultimo turno ha tirato fuori una prova di carattere battendo per 9-3 il Valentia. Per le altre due realtà locali c’è il coinvolgimento nella zona playout. Per Futsal Ronciglione e Monterosi nella terzultima giornata sono arrivate altrettante sconfitte rispettivamente per 2-1 sul campo del Bracelli Club e per 4-0 in casa contro il Città Eterna. Sta messo meglio il Ronciglione all’ottavo posto con i suoi 24 punti e che insegue ad una lunghezza il District Seven a 25. Alle spalle dei cimini seguono a 20 punti Progetto Futsal, Virtus Monterosi e Valentia che precedono il già retrocesso Vignanello. Playout previsti tra l’ottava e l’undicesima e la nona e la decima con gara unica sul campo della squadra meglio piazzata. Per i destini di Ronciglione e Monterosi quindi decisive le ultime due giornate con il campionato che tornerà sabato 6 aprile dopo la sosta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA