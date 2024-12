Tre punti d’oro quelli che la Maury’s Com Cavi Tuscania conquista sul campo della New Volley Borgo Sansepolcro, tre punti che le consentono di tornare da sola in vetta alla classifica del girone F della Serie B avendo la Arno Volley perso 1-3 in casa con Foligno. Al Centro Polivalente di Sansepolcro, la Maury’s Com Cavi Tuscania impiega poco più di un’ora di gioco per avere ragione dei modesti padroni di casa nonostante coach Perez Moreno debba fare a meno di Pieri e del libero Rizzi, quest’ultimo ben sostituito dal giovane Quadraroli. Al fischio di inizio dei signori Cristina Santinelli e Lorenzo Marini, i padroni di casa in campo con Mattei al palleggio con Cherubini in diagonale, Mogini e Valenti di banda, Volpi e Marsala al centro, Fossi libero. Coach Perez Moreno schiera il Tuscania con Marrazzo al palleggio in diagonale con Buzzelli, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Quadraroli libero. Pronti via, con gli ospiti che rompono subito gli indugi e si portano sul 4-9. Vantaggio che, nonostante la reazione dei padroni di casa (18-21), riescono a portare fino alla fine del set 20-25. Secondo parziale quasi fotocopia del primo con Sansepolcro che riesce a tenere testa fino alla metà (13-13) salvo poi subire l'accelerazione dei laziali che chiudono 19-25. Ultimo parziale con Tuscania che trova la fuga nel finale chiudendo 17-25. Sabato la Maury’s Com Cavi Tuscania riceverà la visita del fanalino di coda Volley Club Orte.

IL TABELLINO. New Volley Borgo Sansepolcro-Maury’s Com Cavi Tuscania: 0-3.

Parziali: 20/25, 19/25, 17/25. Durata: 24’, 24’, 24’.

Arbitri: Cristina Santinelli e Lorenzo Marini.

New Volley Borgo Sansepolcro: Tasholli, Mogini 2, Volpi 5, Santi 1, Fossi (L1), Celestini 4, Mattei 1, Valenti 6, Giunti, Cherubini 14, Bassani 1, Marsala 5, Torelli (L2), Tanfi.

Allenatore: Volpi. II Allenatore: Torelli.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 14, Simoni 11, Genna 13, Festi 7, Lucarelli 10, Marrazzo, Borzacconi 1, De Angelis, Stoleru 1, Quadraroli (L), Rogacien. Allenatore: Perez Moreno. II Allenatore: Barbanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA