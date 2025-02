Impegno interno oggi pomeriggio alle 15 per il Tolfa. Il team allenato dal tecnico civitavecchiese Roberto Macaluso, dopo il derby di domenica scorsa contro i cugini del Santa Marinella pareggiato 1-1 e dopo la bella vittoria per 2-1 nella sfida di recupero contro il Real Morandi giocata mercoledì, affronta allo Scoponi il Palocco. I collinari sono al secondo posto in classifica del girone A del campionato regionale di Promozione a 36 punti insieme a Ostiantica e Grifone Monteverde. Da una parte il Tolfa reduce da due partite in pochi giorni e con molte defezioni e dall'altra il Palocco, una squadra che è attualmente in zona play out ma la squadra si è rinforzata sta vivendo un ottimo periodo. Gli ospiti verranno a Tolda per portare via punti preziosi ma i pupilli di patron Alessio Vannicola non hanno nessuna voglia di stare a guardare e proveranno a sfruttate al meglio il fattore campo.

«Veniamo da una settimana di partite: abbiamo praticamente giocato ogni 3 giorni e oggi si chiude questo miniciclo - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - oggi affrontiamo allo Scoponi il Palocco e non sarà facile, perchè riconosco che la nostra squadra è un pochino stanca sia mentalmente che fisicamente. Cercheremo di stringere i denti anche in virtù delle tante assenze che abbiamo, una su tutti Andrea Quinti che qualche giorno fa è stato operato al tendine d'Achille: al quale faccio tantissimi auguri di pronta guarigione e di un rientro il più presto possibile. Con lui perdiamo un elemento importante che stava facendo molto bene; abbiamo ancora fuori Gianluca Nuti, Giovani è in fase di recupero. A questi si aggiunge Marco Bevilacqua che deve scontare la squalifica. Detto ciò per questa domenica cercheremo di stringere i denti. Avremo di fronte una squadra forte che viene da due vittorie consecutive e quindi in salute mentale e fisica. Come al solito in casa cercheremo di fare una partita importante per portare via tre punti visto che ormai ci troviamo nelle zone altre della classifica e vogliamo rimanerci il più a lungo possibile».

