In casa Tolfa Calcio si lavora a pieno ritmo per organizzare nel modo migliore la squadra e la società per il campionato Promozione 2023/2024. Tra chi è andato e chi è rimasto ci sono poi già le prime novità.

I giocatori che hanno scelto di continuare a vestire i colori biancorossi ci sono: Roccisano, Carolini, Santi, Lorenzoni, Pasquini, Stefanini, Tagliani, Butuc, Pastorelli Superchi, Rosati e Taflaj.

I giocatori che invece hanno scelto di fare le valigie e sono approdati in altre società sono: Paniccia, Montani, Roscioli, Marconi, Pappalardo, Castaldo, Mecucci, Gaudenzi, Savarino, Trebisondi, Moretti, Belloni e Liberati. Per quanto riguarda l'organigramma è stato confermato presidente Alessio Vannicola. Un’importante novità riguarda l'organigramma dove spicca il ritorno dell'esperto Direttore Sportivo di Tolfa, Marcello Smacchia. Tra gli altri Vicepresidente Guido Filippini; presidente onorario Giuseppe Marrocchi; Direttore Generale Massimo Protani; tesoriere Marco Marenzi; Consiglieri Giorgio Franchi e Raffaele Angelini; Segretario Giuseppe Pacchiarotti; segretaria Stefania Marcelli; Dirigente Salvatore Incorvaia; Responsabile Juniores David Biferali; Dirigente Juniores Roberto Fronti e Dirigente Sede Marco Paba.

Per il Tolfa la stagione 2022/2023 si è chiusa con l'addio di mister Daniele Fracassa dopo due stagioni alla guida della prima squadra. In collina si esulta però per il nuovo allenatore, l'ex tecnico del Santa Marinella Roberto Macaluso, con lui un altro pezzo 90: a fargli da allenatore in seconda Matteo Masini; gli altri due collaboratori sono Gianluca Gentili e Tonino Carucci. Il nuovo tecnico della squadra Juniores è Enrico Gallina.

Due eccellenti ex portieri sono i nuovi allenatore dei portieri: Danilo Boriello e Amedeo Belloni. Per gli Juniores ad allenare i portieri un altro ex importante Franco Smacchia. Il Tolfa è poi ancora in trattativa per il Fisioterapista.

Il prossimo 7 agosto partirà la preparazione atletica della squadra, intanto il direttore sportivo è al lavoro per organizzare il calendario delle amichevoli.

Intanto la società collinare ha sferrato cinque eccellenti colpi di mercato portando in maglia biancorossa giocatori di grande spessore: Ciaccia, Salvato, Nuti, Pomponi e Bevilacqua.

Il ds del Tolfa, insieme, a tutta la società è riuscito a compiere un semi miracolo portando in collina giocatori mto dotati ed esperti: l'eccellente portiere Ciaccia (ex Carbognano), che è una vera saracinesca e con lui l'altro bravissimo estremo difensore Notari. Dall'Eccellenza si sono accaparrati il difensore Salvato con un palmares importante e l'ottimo centrocampista Nuti. Colpo grosso poi con l'ex giocatore del Civitavecchia Dario Pomponi, un attaccante davvero molto dotato. La dirigenza del Tolfa è riuscita poi nell'impresa di strappare il bravissimo ed esperto centrocampista Bevilacqua dal Santa Marinella e di portarlo in maglia biancorossa. Questi cinque giocatori insieme allo zoccolo duro del Tolfa che ha scelto di restare e, in particolare, con il trio eccezionale composto da Roccisano, Pastorelli e Superchi, sapranno sicuramente farsi strada bel campionato. Da rilevare che proprio Roccisano sarà il nuovo capitano dopo l'addio di Alessio Mecucci. Ma i colpi centrati dal Tolfa non finiscono qui: tra i difensori arrivano Andrea Stampigioni e Mattia Ficorella. Tra i Centrocampisti sono arrivati Valerio Imperiale e Giovani Saint-Magloire tra gli attaccanti la new entry è Cristiano Vito.

«Abbiamo voluto ringiovanire la squadra e ora abbiamo tutti giocatori che come anno di nascita sono in media del 2001 - spiega il ds Marcello Smacchia - vogliamo dare spazio e far esplodere positivamente i tanti giovani promettenti locali. Abbiamo cercato di affiancare al gruppo solido di chi è rimasto alcune New entry per rinforzare tutti i reparti. Abbiamo poi affidato la squadra a duo di tecnici eccezionali, Macaluso e Masini, due tecnici molto preparati e sempre aggiornati; da rilevare poi che sono molto educativi e comunicativi: un valore aggiunto questo per la nostra società che fa di questi valori da trasmettere ai ragazzi il suo pane quotidiano dal 1947. Questi due eccellenti mister saranno coadiuvati da altrettanto bravi collaboratori. Tutto l'organigramma e il roster sono stati fatti pensando a gettare le basi per una bella stagione».

