In attesa dell’ufficialità dell’arrivo in panchina di Michele Micheli, il Tolfa annuncia il rinnovo degli accordi con diversi giocatori, tutti appartenenti al reparto difensivo biancorosso. Infatti la società del presidente Alessio Vannicola ha stretto la mano con cinque giocatori che saranno ancora baluardi del progetto nel prossimo campionato di Promozione. Stiamo parlando del portiere Gianmarco De Clementi, e dei difensori Marco Roccisano, Gianluigi “Gigi” Salvato, Mattia Ficorella e Alessio Galletti. Inoltre, i collinari avranno ancora al Felice Scoponi anche il preparatore atletico Amedeo Belloni. «L’attacco va vendere i biglietti, ma la difesa fa vincere le partite», hanno commentato da via della Pacifica, dove si cita lo storico allenatore di football americano John Madden. Intanto nei prossimi giorni sono attesi altri annunci per la rosa che affronterà la prossima stagione e dovrebbero essere tolti i veli riguardo l’accordo con mister Micheli, che sembra davvero imminente.

